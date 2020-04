SAN GEMINI Incidente stradale autonomo questa sera lungo la E45 in direzione Perugia, tra i due svincoli di San Gemini Sud e Nord. Una giovane al volante di un’autovettura ha perso il controllo ribaltandosi in mezzo alla carreggiata. La ragazza è stata soccorsa dal 118 e condotta in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, unitamente ai vigili del fuoco di Terni. © RIPRODUZIONE RISERVATA