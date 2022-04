San Gemini, al via il festival Sacro Incanto. Cinque concerti in chiesa, prossime tappe Collescipoli, Amelia e Terni.

La grande musica sacra entra nelle chiese di San Gemini, Collescipoli, Amelia e Terni. Da domani fino al 13 aprile si svolgerà la prima edizione del festival Sacro Incanto a cura dell'Associazione Incanto realizzato grazie al contributo della Fondazione Carit. Cinque concerti gratuiti in altrettante chiese in un itinerario che parte da San Gemini e prosegue con Collescipoli, ancora San Gemini, Amelia e Terni.

Programma

San Gemini 2 aprile 2022 ore 18 chiesa di San Francesco.

Dopo la prima esecuzione moderna delle Litanie per due voci e armonium di Stanislao Falchi, si ascolterà lo Stabat Mater di Luigi Boccherini, che lo compose nell’anno 1800 sul testo medioevale di Jacopone da Todi.

A interpretare questi due brani saranno Il Labirinto Vocale e l’Accademia Hermans, gruppo conosciuto a livello internazionale che ha già inciso per importanti case discografiche, con Fabio Ciofini direttore e solista all’armonium. Sul palco insieme all'Accademia ci sarà Labirinto vocale, i cui componenti provengono dalle più eterogenee esperienze musicali ma sono uniti dal gusto della sperimentazione, spaziando dal madrigale rinascimentale e dalla musica sacra barocca alla musica contemporanea, fino al progressive-rock e all’elettronica.

Collescipoli, domenica 3 aprile alle 18 nella chiesa di santa Maria Maggiore

Il concerto si apre con Musikalische Exequien di Heinrich Schütz, considerato il più grande compositore tedesco prima di Bach. Questa musica ha un’origine insolita: fu infatti richiesta al compositore da un nobile tedesco, che aveva predisposto in anticipo tutti i dettagli del proprio servizio funebre. È considerato il primo Requiem in lingua tedesca e oltre due secoli fa ispirò a Brahms il suo Requiem tedesco.

A seguire tre Preludi corali per organo di altrettanti compositori tedeschi del Settecento, Georg Philipp Telemann, Johann Jakob Walther e Johann Sebastian Bach.

Ancora Bach a conclusione del concerto, con Jesu, meine Freude BWV 22, un mottetto per coro che alterna testi spirituali di Johann Frank e versetti dell’Epistola ai romani di San Paolo.

A interpretarlo i The New Chamber Singers, cui si aggiungono il violoncellista Francesco Vignanelli e l’organista Gabriele Catalucci. Dirige Stefano Vasselli.

Fondato nel 1993, il coro The New Chamber Singers ha la particolarità di essere formato prevalentemente da anglofoni residenti a Roma. Nel corso degli anni ha eseguito un repertorio molto vasto che spazia dagli autori del Rinascimento fino alla produzione corale contemporanea, affrontando spesso partiture rare e impegnative e ha anche cantato per Papa Francesco.

San Gemini, domenica 10 aprile alle 18 nell’Abbazia di San Nicolò

Il concerto intitolato “Sulla strada dei pellegrini” è dedicato alle musiche popolari per la liturgia pasquale, tramandate oralmente di generazione in generazione. Ad eseguirle sarà il Nuovo Quartetto di Giovanna Marini, la grande musicista che è da molti anni un’entusiasta e instancabile ricercatrice e un’appassionata interprete delle antiche tradizioni musicali italiane.

Gli ultimi due concerti (martedì 12 aprile nel Duomo di Amelia e mercoledì 13 nella chiesa di san Pietro a Terni, sempre alle 20.30) sono dedicati alla Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach. La prima in ordine di produzione delle Passioni composte da Bach che venne eseguita per la prima volta in occasione dei Vespri del venerdì santo del 1724 (ma Bach continuò a perfezionarla in occasione di successive esecuzioni).

Basandosi su testi tratti dal Vangelo secondo San Giovanni e da corali luterani, Bach narra eventi che sono alla base della fede cristiana. Ad eseguire questa Passione saranno la Corale Amerina (Maestro del coro Gabriele Catalucci), il Coro da Camera Canticum Novum (Maestro del coro Fabio Ciofini) e l’Orchestra Barocca In Canto, tutti sotto la direzione di Fabio Maestri, che ha già diretto questa Passione nella chiesa di Sant’Agnese a Roma e in San Pietro a Perugia.

