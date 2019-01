Sambucetole, a fuoco il presepe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sambucetole - Brucia la Natività. E' successo ieri pomeriggio intorno alle 16, quando alcuni paesani di passaggio nella zona dei giardini dove è allestito il presepe hanno notato un principio di incendio. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare in tempi brevissimi le fiamme salvando cinque delle otto statue che componevano la scena. Niente da fare purtroppo per l'angelo, posizionato proprio vicino all'origine dell'incendio e per la Sacra Famiglia. Stessa sorte anche per la copertura del tendone sotto a cui erano posizionati i personaggi. "Sono andato via da Sambucetole verso le 15 -racconta il parroco Don Francesco- quando sono tornato alle 16 ho trovato i vigili all'opera. Tra l'altro il presepe non avrebbe dovuto accendersi che col il buio. Il timer sarà andato fuori fase". Dalle prime verifiche effettuate è stato escluso il dolo, sembra si sia trattato di un cortocircuito causato da freddo e umidità. La paglia posizionata tutto intorno alle statue ha fatto il resto. "Non erano pezzi di valore -spiega sempre Don Francesco - erano di cartapesta, le avevo acquistate io stesso a Napoli proprio l'anno scorso. Ma il dispiacere c'è. Comunque, per quest'anno ormai il presepe torna in cantina -chiude- a due giorni dall'Epifania non è possibile ripristinarlo. L'anno prossimo cercheremo di essere più previdenti, magari individuando un luogo al chiuso che possa ospitarlo al sicuro per tutte le festività".