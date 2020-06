Sambucetole, la Pro Loco rinuncia alla sagra degli gnocchi:«Vogliamo aiutare i ristoratori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAMBUCETOLE (Amelia) - Per quest'anno niente sagra. La comunicazione arriva direttamente dalla Pro Loco Sambucetole, ente organizzatore, che ha deciso di fare un passo indietro. "-si legge nell'avviso pubblicato sulla pagina ufficiale- vista la prospettiva di una possibile apertura delle sagre attenendosi alle regole in vigore e vista l'emergenza sanitaria causa virusfino a quando saranno in vigore le attuali regole,. Con la speranza che quanto prima si possa tornare alla normalità, porgiamo cordiali saluti". La decisione divide l'opinione pubblica. Infatti se da un lato da più parti giunge il plauso per il pensiero rivolto ai ristoratori, dall'altro c'è chi sostiene che questo tipo di evento porti comunque un indotto economico rilevante a molte attività disseminate sul territorio. Dai fornitori delle materie prime, generalmente locali, ai bar e strutture ricettive.