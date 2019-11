© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «Mi piace di più l'ingresso di un consigliere comunale che non quello di grandi intellettuali, grandipersonaggi». Così Matteo Salvini, parlando a Terni, commenta l'arrivo in Lega dell'ex consigliere M5S, Marco Cozza. «Sono contento - aggiunge il leader della Lega, con al fianco lo stesso Cozza e la commissaria per Terni, Barbara Saltamartini - perché la nostra famiglia conta ora un amico in più, oggi è una bellissima giornata. Noi - spiega Salvini - non abbiamo barriere ideologiche, steccati ideologici, non sono nato per dire no a nessuno».Poi, haparlato della composizione della nuova giunta regionale: «So che per sabato, quando saremo in mezzo agli umbri, la squadra ci sarà. Ma io non ci mettoassolutamente bocca»: così Matteo Salvini ha parlato a Ternidella formazione della prossima Giunta regionale guidata dalla presidente Donatella Tesei, che guida la coalizione di centro destra. Il 23 novembre il leader della Lega e la governatrice saranno a un'iniziativa nel capoluogo umbro con i consiglieri per «ringraziare» i cittadini del risultato elettorale. «Non spetta a me - ha ribadito Salvini - fare o costruiregiunte. So che ci stanno lavorando»