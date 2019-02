Ultimo aggiornamento: 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «Ognuno fa il suo mestiere. San Valentino è e continuerà ad essere patrono della nostra città e per tradizione degli innamorati, dei giovani, dell'amore e della famiglia»: così il vescovo diTerni, monsignor Giuseppe Piemontese. Il presule ha commentato le parole di Matteo Salvini che sui social ha postato una foto da solo mentre guarda fuori dalla finestra e un messaggio rivolto alle donne: San Valentino è una festa da abolire. «San Valentino - ha sottolineato ancora monsignor Piemontese - continuerà a proteggere e sostenere tutti coloro che si sono incamminati nel percorso dell'attenzione e dell'amore verso gli altri. Continueremo dunque a diffondere questa devozione nel mondo. Tutti quelli che lo vogliono sono invitati a venire a pregare e venerare San Valentino, perché l'amore cresca sempre di più in noi e negli altri». Oggi, nel giorno di San Valentino, il vescovo di Terni ha presieduto una messa nella basilica dove sono le reliquie del santo e per questo a lui intitolata.