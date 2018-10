VITERBO Due anziani cercatori di funghi di Terni hanno chiesto soccorso ai carabinieri della compagnia di

Tuscania dopo aver perso le tracce di un amico all'interno della macchia del Lamone, nel comune di Valentano. Il disperso, un 82enne di Terni, si era addentrato nella zona boschiva ed aveva perso l' orientamento.

Tramite la centrale operativa della compagnia di Tuscania sono state fatte confluire le pattuglie che gravitavano in zona delle stazioni di Ischia Di Castro e di Valentano e dopo circa tre ore di ricerche l' anziano è stato individuato all' interno del bosco in buone condizioni di salute ed è stato riconsegnato agli amici. Al piano di ricerche, coordinato dalla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Tuscania, hanno concorso anche la Protezione civile di Valentano e una pattuglia dei carabinieri forestali della stazione di Tuscania.