L'assessora Salvati: «Collescipoli non è abbandonata, tanti gli interventi messi in campo»

"Più che legittime le richieste di chiarimenti e d'informazioni da parte del consigliere Gentiletti su varie situazioni riguardanti Collescipoli, tramite lo strumento dell'interrogazione, alla quale - naturalmente - risponderò per le vie istituzionali. Ma dal momento che tali richieste sono state anticipate da Gentiletti ai media, ritengo doveroso intervenire subito con la stesso metodo, così da fornire risposte immediate ai cittadini. Lo dichiara l'assessore all'ambiente e ai lavori pubblici Benedetta Salvati."Collescipoli non è stata affatto abbandonata in questo periodo d'emergenza, come non è stato abbandonaato alcun quartiere della città. Continuano ad essere effettuati gli interventi di pulizia ordinari, per i quali ho comunque chiesto un rapporto deettagliato ad Asm, e anche le disinfezioni straordinarie per contrastare la diffusione del virus""In quanto alla manutenzione del verde pubblico, così come per ogni altra zona della città, solo da oggi - condizioni meteo permettendo - è stato possibile farla ripartire, come anticipato nei giorni scorsi. Lo stesso vale per le attività di volontariato nell'ambito dei patti di collaborazione che possono ora riprendere così come già spiegato dall'assessore Cristiano Ceccotti. Si potrà così intervenire anche a tutela delle mura"."Per quel che riguarda i lavori pubblici, mi preme sottolineare che l'amministrazione Latini è ben a conoscenza dei prooblemi del centro storico di Collescipoli e della sua area. Il Piano Quinquennale delle Strade prevede interventi che inizieranno quest'estate per il rifacimento del manto stradale in strada di Poscargano, Porcivalle e Selvoni"."Stiamo inoltre cercando di ottimizzare le risorse a nostra disposizione per intervenire, sulla base delle richieste dei cittadini e della preziosa collaborazione del consigliere Francesco Pocaforza, su parte della pavimentazione del centro storico, nelle zone dove è più degradata"."Per quel che riguarda, infine, il campo sportivo polifuzionale Feliciangeli, anche a seguito di un sopralluogo effettuato il 6 marzo scorso (vedi foto), con i tecnici del settore, ci siamo impegnati a far riprendere i lavori e a completare un impianto che non era mai stato ultimato".