Sabato 27 Agosto 2022, 09:03

TERNI La comunicazione è arrivata nella tarda serata di giovedì. Quando il Comune ha incaricato un'agenzia funebre di provvedere in via urgentissima alla tumulazione di due delle tre salme di persone decedute da mesi e dimenticate nelle celle frigorifere dell'obitorio del Santa Maria. Una situazione che era necessario affrontare perché la mancata inumazione ha portato all'assenza di posti liberi all'obitorio ternano, dove sono a disposizione quattro celle frigorifere. La vicenda, tristissima, era esplosa nel mese di luglio, quando i vertici dell'azienda ospedaliera, che non hanno competenza sulle sepolture, si erano rivolti al Comune sollecitandolo a trovare una soluzione per organizzare i funerali di chi era stato abbandonato in obitorio senza alcuna pietà. La vicenda era stata portata anche all'attenzione del prefetto. «Si tratta di casi complicati da gestire, in quanto le persone abbandonate in obitorio, due uomini e una donna, non sono indigenti - ha spiegato una ventina di giorni fa al Messaggero Federico Nannurelli, responsabile dei servizi cimiteriali del Comune. Avendo dei familiari noi per legge non possiamo procedere. Possiamo farlo solo come estrema ratio. Dopo la diffida, se i parenti non dovessero provvedere, organizzeremo il funerale sociale per poi recuperare le spese dai familiari». Dall'amministrazione sono andati avanti e, dopo aver appurato che la diffida ai parenti non ha avuto esito, il sindaco ha firmato l'ordinanza disponendo che due delle tre persone decedute, un uomo rimasto in obitorio per più di tre mesi e una donna morta a giugno, siano tumulate con la massima urgenza nel cimitero di Piediluco. Per entrambi il Comune sta procedendo in queste ore all'organizzazione del funerale sociale, le cui spese saranno addebitate ai familiari che, dai riscontri svolti dagli uffici di palazzo Spada, non sono risultate indigenti. Troverà finalmente una degna sepoltura anche la donna che, deceduta dieci mesi fa, è rimasta in obitorio in attesa che qualcuno organizzasse il suo funerale. I carabinieri nei giorni scorsi sono riusciti a rintracciare il marito, che ha fatto sapere che si prenderà carico della tumulazione della donna. In questi mesi l'obitorio off limits è stato al centro di forti polemiche. E fonte di disagi per chi, per restare accanto al proprio caro deceduto, è stato costretto a viaggi della speranza verso altre strutture della regione che avevano posti liberi per ospitare le salme in attesa dei funerali.