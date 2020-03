Salgono a 24 i casi di coronavirus in Umbria, 350 persone in isolamento. Regione: «I controlli funzionano»

PERUGIA - Arriva un'impennata significativa nel numero dei tamponi positivi al coronavirus in Umbria: i casi salgono a 24. La direzione regionale sanità ha annunciato i risultati degli ultimi test nella mattinata di sabato: altri 8 pazienti, tutti in isolamento nelle loro abitazioni seguiti dai medici delle Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2, si sommano ai 16 casi dei giorni precedenti.

Attualmente, dei 24 soggetti positivi restano ricoverati in 4, di cui 2 in terapia intensiva nell'Ospedale di Perugia, uno nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale di Terni e un altro nel reparto di malattie infettive di Perugia.

Le persone in osservazione sono 348: si tratta di persone in buona salute, ma sotto controllo medico perché venute a contatto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19. Di questi, 258 sono nella provincia di Perugia e 90 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 6 marzo, sono stati eseguiti 134 tamponi.

«Al momento il contagio in Umbria è contenuto – spiega il direttore regionale alla sanità, Claudio Dario – e il numero delle persone in isolamento non deve destare preoccupazione ai cittadini, ma al contrario, dimostra che la rete dei controlli che ha attivato la Task Force regionale sta funzionando e che siamo riusciti a contattare e monitorare le persone entrate in contatto con i soggetti positivi al virus”».

Ultimo aggiornamento: 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA