Ultimo aggiornamento: 15:44

PERUGIA - Sabato 8 febbraio tornano al T-Trane Record Store di Borgo XX Giugno gli ormai celebri eventi marchiati Gigio Costanzo Show, che in questo primo appuntamento del 2020 vedranno al centro un ospite di primo piano come il pianista e compositore romano(inizio alle 19.00, ingresso libero). Il direttore artistico della rassegnaha scelto di portare nel capoluogo uno dei più blasonati esponenti della musica d'avanguardia d'alta classe, che presenterà il suo primo album in piano-solo, “Isasolo!”. Un album registrato in sole due notti, con l’aiuto del celebre produttore americano, già al fianco di band come Wilco e Sonic Youth; il tutto a mille metri di altezza, nel bucolico studio Hoshi To Niji. Ne sono uscite quattro composizioni che, in maniera asciutta ed ispirata, sintetizzano quanto già espresso nelle elaborate texture elettroniche dei precedenti lavori dell’artista italiano, stabilitosi in Belgio da molti anni. Complessità ritmica, melodia, attenzione alle modulazioni armoniche: tutto questo convive in maniera esaltante senza tradire quel riconoscibilissimo stile che miscela il free-jazz più avanzato con la musica d'avanguardia d'estrazione colta. Sonorità emozionanti e comunicative che, di fronte al solo pianoforte, appaiono ancor più a fuoco.«Siamo felici di ospitare Giovanni Di Domenico - dicono dal T-Trane - musicista straordinario di cui siamo da tempo completamente innamorati e che abbiamo corteggiato e inseguito pervicacemente negli ultimi mesi. Il suo pianismo è in grado di trasportarci in una dimensione extraterrena e ricongiungerci con la bellezza eterna». “Isasolo!” porta con sé molto dei luoghi e delle persone che hanno accompagnato la sua nascita. Un lavoro che ha visto la luce nell’estate del 2018 appena terminato il tour BonJinTan, che ha visto Di Domenico al fianco die il già citato O'Rourke. Eppure emerge con chiarezza anche quel minimalismo italiano che il pianista non perde occasione di celebrare, tra, unendolo con l'avanguardia contemporanea e il jazz, a partire da quello di. Influenze che sono fortemente legate alle esperienze di Giovanni Di Domenico, che ha vissuto i suoi primi dieci anni in Africa, tra Libia, Camerun e Algeria, prima di rientrare sul suolo europeo. Sabato, dopo il suo concerto, è previsto un djset a cura dello stesso Luigi Montelione.