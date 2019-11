© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Prosegue con riscontri crescenti la rassegna Food & jazz dal vino che, fino al 28 marzo, porterà sul palco dell’Hotel Giò una proposta per palati fini in grado di unire eccellenze culinarie, produzioni vinicole di prestigio, esposizioni di artisti umbri e grande musica jazz. Il prossimo appuntamento in programma vede il ritorno, dopo circa un anno, del pianista americanocon un coinvolgente omaggio al leggendario. L’appuntamento è per sabato 16 novembre, con la consueta formula: si inizierà con l’aperitivo che vedrà al centro le opere dell’artista trevana, commentate dal critico d’arte. Si proseguirà con l’assaggio dei vini della cantina Kettmeir, ospite in questo secondo appuntamento stagionale. Quindi si potrà gustare il menù della serata “dedicato alle eccellenze assolute”, con i piatti proposti dagli chef del Ristorante Enoteca Giò: «Dopo il successo delle ricette POPolari - afferma, food beverage manager del Giò - è per me un piacere confermare la formula. La qualità di questi piatti che solleticano la memoria culinaria collettiva ben si sposa con la magnifica offerta musicale e artistica che proponiamo ai nostri ospiti».I musicisti saranno quindi chiamati sul palco per regalare il momento più atteso della serata, sotto la direzione artistica. Il titolo del live è “Passion, Reverence, transcendence, The music of Mc Coy Tyner”, con il trio guidato da Gonzalez, più volte nominato ai Grammy Awards insieme a, che vedrà al contrabbassoalla batteria. Un progetto che torna a Perugia con molte nuove composizioni originali scritte da Benito Gonzalez durante il suo ultimo tour in Est Europa, proprio insieme al giovane D'Anna. Durante il concerto verranno proposti molti dei brani contenuti nell’ultimo album del pianista di New York, dedicato con passione al musicista che più ha influenzato il suo linguaggio. Da segnare in agenda anche gli ultimi due live del 2019: il 14 dicembre "OperiAmO" conospite per “Assaggi d’Arte”), mentre il 21 dicembrecon “Goofer Dust Swing” (e le opere diin mostra).