Sabato e domenica all'autodromo di Magione la maratona sui pattini

MAGIONE - Una maratona di pattinaggio sul circuito dell'autodromo di Magione, in programma il primo e il 2 settembre: si tratta del Campionato assoluto di maratona di pattinaggio a rotelle per la specialità corsa su strada a cui parteciperanno 450 atleti, il «meglio» delle varie categorie, in rappresentanza di più di 90 società sportive di tutta Italia. La gara, considerata terzo evento agonistico più importante dopo i campionati italiani strada e pista, è stata presentata ieri a Palazzo Donini.

«È la terza volta negli ultimi quattro anni - ha detto il presidente di Euro Sport Club e direttore organizzativo Carlo Danieli - che la Federazione nazionale ci assegna l'organizzazione di un Campionato italiano assoluto che vedrà in pista i migliori atleti nazionali. Abbiamo scelto la pista dell'autodromo di Magione per le sue caratteristiche ma anche per la sua vicinanza al Trasimeno, in modo da far conoscere le bellezze del Lago e del suo comprensorio alle oltre 1.500 che giungeranno in Umbria fra atleti, dirigenti federali, giudici, cronometristi e familiari provenienti da tutta Italia».

«Aver sottratto questa manifestazione all'autodromo di Monza - ha detto il vicepresidente del Coni Umbria, Aurelio Forcignanò - è ancora di più il segno del valore del territorio e del movimento sportivo che in Umbria sta crescendo e sta dando prova di grande capacità e qualità».

«L'autodromo di Magione è onorato e felice di ospitare una manifestazione così importante come il Campionato Maratona di Pattinaggio Corsa - ha sottolineato il presidente dell'Autodromo, Giorgio Alberton - una manifestazione che per la prima volta si svolge in un circuito motoristico, dove non si fanno solo corse di auto e moto, ma anche si insegna la sicurezza stradale e la guida sicura, e che offre la possibilità a quanti verranno il prossimo fine settimana di seguire al meglio i propri beniamini». Due le fasi: la mezza maratonina (otto giri del circuito) per le categorie dei più giovani, e la gara di fondo vera (16 giri) per le categorie maggiori.

