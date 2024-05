Sabato 1 e domenica 2 giugno torna l'appuntamento con la tradizionale infiorata sangeminese per le vie del borgo

San Gemini- Ultimi preparativi per uno degli appuntamenti di inizio estate più attesi nel territorio. Si tratta della 27esima ‘Infiorata sangeminese’: quest'anno sabato 1 e domenica 2 giugno, in occasione del Corpus Domini, saranno esposte nelle vie del borgo le composizioni realizzate dai maestri infioratori e dagli studenti delle scuole. Questi si metteranno a lavoro dal pomeriggio di sabato, proseguendo anche in notturna. Dalle 17 della domenica ci saranno la messa e la processione.

La manifestazione affonda le radici nell'antica tradizione di ricoprire di fiori le strade della cittadina percorse dalla processione religiosa del Corpus Domini.

Anche l'infiorata sangeminese, considerata una delle più suggestive del centro Italia, nasce da questa tradizione e viene accompagnata da addobbi floreali di cortili e dall'esposizione di drappi e coperte dai davanzali delle finestre che si affacciano sulle vie. Se prima venivano realizzati semplici disegni o simboli religiosi come la croce, l'ostia o il sacro cuore di Maria, oggi si tratta di vere e proprie opere artistiche. Con l'ausilio di fiori freschi vengono realizzati veri e propri quadri e con l'aiuto di polveri ottenute da petali o foglie essiccate si riesce a dare volume all'opera e a curare ogni minimo dettaglio. Per questo gli artisti impiegano molto tempo nel lavoro di progettazione, preparazione e raccolta dei materiali.

