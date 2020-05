TERNI Primi segnali di ripresa anche a Terni con l'avvio della fase 2 dell'emergenza coronavirus. Le strade appaiono più affollate dei giorni scorsi, senza comunque alcun assembramento. A Terni ancora pochi clienti nei bar che hanno ripreso l'attività in modalità d'asporto. Nelle strade già attivi i controlli delle forze di polizia. Consentito nuovamente anche l'accesso ai cimiteri con il rispetto delle norme di sicurezza contro l'epidemia. Intanto, a mezzanotte in punto il fotografo Angelo Papa ha immortalato lungo viale della Stazione un runner che ha subito approfittato per poter correre senza limiti. © RIPRODUZIONE RISERVATA