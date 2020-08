Il Tributo Sergio Endrigo con la sua ottava edizione torna nella suggestiva cornice della Cascata delle Marmore e chiama a riproporre le melodie del maestro Endrigo, uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano:

. Il concerto si svolgerà nella serata di sabato2020, l'accesso sarà inevitabilmente limitato e con l'opportuno distanziamento nel rispetto della normativa anti covid.fin dai prossimi giorni on line tramite il circuitoe fisicamente a Terni pressopresso Galleria del Corso. Ad aprire l'appuntamento musicale (open act), come tradizionale formula del nostro evento, un nuovo talento tutto ternano da conoscere e sostenere,, che si è già distinto sul palcoscenico televisivo di X factor, scelto da Malika Ayane per far parte della sua squadra.«L'organizzazione di questa edizione - spiegano dall'associazione Terni Città Futura - è stata possibile grazie alla tenacia organizzativa dei nostri associati, alla collaborazione delle istituzioni locali, dei gestori della Cascata e soprattutto di alcuni generosi sponsor locali, che non smetteremo di ringraziare».