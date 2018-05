Papale Papale/I soliti ignoti

di Italo Carmignani

Con la stessa disinvoltura con cui sistemerebbero il salone di casa, manipoli di cittadini hanno preso la cattiva abitudine di fare qualcosa per le loro città. Che si tratti di curare un’aiuola, ​spazzare una strada, bitumare una buca o ripulire una discarica, la singolarità dell’iniziativa sta nell’anonimato.



Per una sorta di equazione più sana di quanto siamo abituati, meno i cittadini sono conosciuti e più fanno. Così da Perugia a Terni, passando per Città di Castello, Foligno o Spoleto, un esercito invisibile di piccole formiche lavora per qualcosa che neanche gli appartiene del tutto evitando di reagire come si fa di solito al cospetto di una cartaccia in terra: «Guarda che schifo la raccolta dei rifiuti del Comune». Lasciando, ovviamente, il deposito cartaceo, volato lì chissà perché, accuratamente al suo posto.



I drappelli di maniaci pulitori fanno parte della specie moderna dei nuovi mecenati, che invece dei soldi mettono a disposizione le braccia, le mani e soprattutto l’anima e il cuore per il loro quartiere/via/giardino. Contrariamente a quanto insegna la storia, la smania colpisce gli strati bassi della popolazione, i normali. Non più quelli ricchi e benestanti, gli imprenditori (con le uniche eccezioni di Cucinelli e Bartolini), i grandi commercianti, albergatori, multinazionali, pronti a lasciare la cartaccia dove è per poi lamentarsi del perché non svanisca da sola. Una volta al bene di una città pensava l’illuminata famiglia dei Medici. Ora c’è quella più generosa degli infermieri. Loro avranno un oblò sulla storia, tutti gli altri solo l’oblio della boria.

Martedì 1 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA