PERUGIA - La squadra mobile della questura di Perugia ha arrestato cinque persone (ci sono anche tre indagati). Si tratta di una banda composta da due romeni e tre moldavi . I tre sono accusati di aver messo in piedi un'associazione per delinquere per gestire furti e ricettazione. I colpi sono avvenuti a Perugia, Bastia, Foligno e Spoleto nella seconda metà dello scorso anno. Obiettivi principali i garage dei condomini da cui spariva di tutto: biciclette, attrezzi da lavoro e generi alimentari, olio in testa. La polizia ha sequestrato in alcuni garage di Fontivegge, base della banda, refurtiva per 40mila euro. I cinque arrestati stavano organizzando spedizioni di materiale da rivendere in Romania.

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:39



