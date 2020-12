Perugia, rubano i "giochi sospesi" destinati ai bambini bisognosi

PERUGIA - Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato nel Borgo Bello. Degli ignoti avrebbero rubato i pacchetti di Natale dei “giocattolo sospeso” messo in atto dell’associazione di quartiere, che raduna commercianti e residenti per donare un giocattolo ai bambini della Caritas diocesana di Perugia. Una iniziativa di grande solidarietà, soprattutto nei confronti dei più piccoli e in un momento di grande difficoltà delle famiglie, anche a causa del coronavirus. L’iniziativa di solidarietà è semplicissima: basta scegliere il gioco da donare, ricoprirlo con della carta trasparente per proteggere il gioco dalla pioggia e dall’umidità e appenderlo ai fili rossi che sono stati attaccati nelle cinque vie dei Monasteri lungo Corso Cavour: via Giulia, via Gemella, via Colomba, via Traversa, via Gismonda. Oramai da più di una settimana, in tantissimi hanno risposto all’appello di generosità e che si rivolge direttamente ai bambini, lasciando molti pacchetti di Natale, tra pelouche, pupazzetti e bambole, giocattoli per i bimbi di ogni età, ma anche qualche accessorio, per quelli più grandicelli, come collanine e braccialetti. Anche le insegnanti e gli alunni dell’istituto XX Giugno hanno partecipato all’iniziativa realizzando dei giocattoli in spugna colorata. Ma qualcuno, nel silenzio della notte e del coprifuoco, come raccontano alcuni residenti della via, sembrerebbe aver approfittato della generosità dei piccini e aver rubato una decina dei giochi che erano stati appesi ai fili rossi. Oltre all’illecito, i malviventi hanno rubato il Natale a dei bambini e alle loro famiglie che vivono già una situazione di disagio. Per donare c’è ancora tempo fino a domenica 20 , quanto tutti i giocattoli sospesi saranno raccolti, sanificati e consegnati alla Caritas diocesana.

Ultimo aggiornamento: 14:34

