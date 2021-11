Ruba un marsupio da un furgone a Fabro e tenta di scappare in treno. Fermato dai Carabinieri

Si trova rinchiuso presso la Casa Circondariale di Terni, G.S. un quarantaseienne originario di Napoli e residente in quella provincia, arrestato in flagranza di reato per furto aggravato nel pomeriggio di giovedì 11 novembre a Fabro dai Carabinieri della locale Stazione in collaborazione con i colleghi di Ficulle.

APPROFONDIMENTI CRONACA Orvieto, usano un cellulare rubato. Denunciate due persone per...

L'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine, è ritenuto responsabile del furto di un marsupio che era custodito all'interno di un furgone e contenente documenti, un telefono cellulare e la somma di 162 euro, avvenuto mentre il proprietario era intento a scaricare della merce.

Il tempestivo intervento dei militari, ha consentito, dopo aver raccolgo i primi elementi informativi, di rintracciare l'uomo che nel frattempo, con i soldi nascosti nelle scarpe, aveva raggiunto la Stazione ferroviaria di Fabro per lasciare la città a bordo di un treno, e, allo stesso tempo il recupero della refurtiva.