Ruba una betoniera in Liguria, arrestato sulla Autosole dalla Polizia Stradale di Orvieto

Grande movimento nel tratto umbro della Autostrada del Sole nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 novembre . A finire in arresto un uomo, un trentacinquenne pregiudicato di origini campane, intercettato e arrestato dagli uomini della Polizia Stradale di Orvieto che lo hanno fermato in autostrada alla guida di una betoniera rubata in Liguria.

Gli agenti della Stradale di Orvieto - erano circa le 3:30 - tra Fabro ed Orvieto avevano notato una betoniera in transito sull’autostrada. Ai poliziotti non è passata inosservata l'incongruenza della presenza in autostrada di quel tipo di veicolo, specialmente in riferimento all'orario notturno, visto che quel tipo di automezzo opera generalmente all’interno di cantieri edili in esercizio. E' così che sono scattati i controlli e il fermo del mezzo nei pressi dello svincolo di Orvieto.

L’atteggiamento collaborativo del conducente ha insospettito ancora di più gli agenti i quali, ispezionando l’interno della cabina, hanno potuto accertare delle manomissioni all’impianto elettrico e di accensione. I successivi accertamenti effettuati negli uffici della Polizia Stradale di Orvieto hanno poi fatto emergere che la betoniera era stata rubata a Sarzana, in provincia di La Spezia. Il trentacinquenne è stato dunque arrestato per furto pluriaggravato.

Nel frattempo proseguono le indagini da parte degli agenti della stradale di Orvieto, coordinati dal sostituto commissario Stefano Spagnoli, per risalire al luogo di destinazione del veicolo, anche e soprattutto in virtù del suo notevole valore commerciale.