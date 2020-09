Rotary club di Terni, donati 820 dispenser alle scuole

Ultimo aggiornamento: 20:10

TERNI I Rotary per la scuola. Il periodo molto particolare causato del Covid non abbandona i pensieri di tutti gli italiani costretti a cambiare il proprio stile di vita. L’ansia cresce non solo per l’aumento del numeri dei contagi, una marcia che non pare arrestarsi e che tiene l’attenzione e l’allerta ben desta. Nonostante i tanti mesi di lockdown, di regole restrittive, siamo vicini a una nuova prova, una delle più importanti.Nonostante i tanti accorgimenti attivati non si è mai pronti finché non si avrà il riscontro sul campo. Ogni aiuto concreto è dunque ben accetto. Viene quindi molto utile il passo compiuto, nel proprio stile di service a favore della comunità, dal Rotary club di Terni che nei giorni scorsi ha donato ben 820 dispenser e porta dispenser alle scuole primarie e secondarie della città. Un supporto importante in un momento in cui è fondamentale il rispetto delle regole anticontagio. Studenti e insegnanti avranno l’obbligo di indossare le mascherine, i banchi saranno distanziati e anche la ricreazione sarà contingentata. Per questo sarà necessaria la sanificazione degli ambienti scolastici per tutto il personale e gli alunni.La certezza che tutto andrà per il meglio lo si avrà al momento che gli istituti scolastici torneranno ad affollarsi. Non resta che incrociare le dita, ovviamente igienizzate nel modo più opportuno e corretto.