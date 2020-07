L'atto di indirizzo per cambiare il nome (e il ruolo) del Caos. Il braccio di ferro sul Verdi. La battaglia per il Telamone.

Michele Rossi, civico dentro la giunta Latini, vuole fare l'assessore alla Cultura?

«Questa amministrazione un assessore ce l'ha già e sta lavorando abbastanza bene, ma posso fare da stimolo. Non voglio togliere l'assessorato a nessuno».

Quindi diciamo, "Andrea Giuli, stai sereno".

«Sì. Anzi no! Non in quel senso!».

Ha proposto di cambiare nome e ruolo al Caos. Il Messaggero ha pubblicato un sondaggio sul tema sulla pagina facebook. Prima vincevano i no, quelli che non volevano cambiare il nome. Ora sono in testa i sì. Ha convinto amici e parenti a votare?

«No, assolutamente. Ho condiviso il sondaggio, solo quello».

Cosa non le piace di quello che sta facendo l'assessore Giuli?

«A livello di cultura vedo dei piccoli tentativi di cambiamento. Vorrei dei cambiamenti coraggiosi. Non rivoluzionari, ma far vedere un cambio di passo, questo sì».

Quale sarebbe un cambio di passo?

«Ad esempio una maggiore attenzione alla storia di questa città che non ha nulla in meno di altre. Ci sono reperti della nostra arte che stanno in tutti i musei d'Italia. Dovrebbero tornare a casa».

Intanto l'assessore Giuli il Telamone l'ha riportato a casa.

«Sì, ma ricordo che l'iniziativa è partita da me. Da anni mi batto per farlo tornare e ho presentato un atto di indirizzo approvato all'unanimità. Poi chi poteva, si è mosso».

Cosa non le piace del Caos, oltre al nome?

«Il nome ricorda un posto caotico. Vorrei che fosse un luogo attrattivo per tutti, a tutte le ore del giorno e della notte. Invece si continuano a privilegiare esclusivamente le mostre di arte contemporanea. Ma al Caos non c'è solo l'arte contemporanea. Allora, o si sposta l'archeologia e l'arte classica in centro e quello resta uno spazio per l'arte contemporanea, o si cambia il nome e si fa anche altro. Come succede a Roma, ad esempio, dove si sa che al Maxxi c'è solo arte contemporanea».

Lei ha fatto su questo un atto di indirizzo insieme a Paolo Cicchini, consigliere e storico dell'arte. Praticamente, insieme, fate più opposizione dell'opposizione.

«No, assolutamente. Su certe cose questa giunta è un po' timida, ma io mi sono sempre riconosciuto nel centrodestra. Con il centrosinistra sarebbe peggio».

Le piace la campagna motivazionale #forzaternani, dove sono raffigurati solo maschi famosi?

«La mancanza di donne si nota».

Sa come la definiscono? Perimetrale, perchè si occupa solo del centro storico.

«Beh, perchè i luoghi della cultura sono soprattutto in centro. Ma abbiamo delle belle periferie, con architettura moderna che vengono a studiare da fuori. Anche su quello si potrebbe fare un buon lavoro».

