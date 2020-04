Bici, corsa e nuoto. Tutto bloccato, ma gli atleti del Drago del Terni Triathlon non si fermano. Gli allenamenti proseguono. E se per bici e corsa si può ovviare con tapis roulant e cyclette, oltre agli allenamenti a casa, per il nuoto è ovviamente un pò più difficile. Ma non impossibile. Ed ecco che per il ciclo di allenamenti indoor #IORESTOACASA, organizzato dalla Federazione Italiana Triathlon, gli atleti del Terni Triathlon questa mattina hanno avuto l'onore di allenarsi, a distanza, con il campione campione olimpico di nuoto, Massimiliano Rosolino. Niente tuffi nella vasca di casa, sia chiaro, ma è bastata una stanza e la fantasia di Rosolino per risvegliare le fasce muscolari che abituate a lavorare in acqua. Anche la busta con le crocchette del cane è tornata utile, così come due sedie e una corda.



Ultimo aggiornamento: 10:03

