Romizi, rimpasto con Giottoli. Perugia apre il fronte trasporti

PERUGIA - La firma sul decreto del nuovo assessore, Gabriele Giottoli, che sostituisce Michele Fioroni passato in giunta regionale, è arrivato la vigilia di Natale. Il 24 mattina Andrea Romizi ha messo nero su bianco quello che era già certo da un paio di settimane. Giottoli avrà le deleghe allo Sviluppo economico, alla Perugia ultradigitale e al Turismo. La parte relativa a Bando Periferie, Mercato Coperto e al Turreno finiranno nel portafogli dell’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia. Romizi gioca la partita del rimpasto su uno snodo pesante. Perché la Lega, con Luca Merli, conquista la delega alla sicurezza. Un passaggio importante per la Lega che aveva sì chiesto il terzo assessore, ma trova sul tavolo un tema a cui il Carroccio tiene in maniera particolare. Con Fontivegge che diventa la cartina di tornasole per l’impegno leghista sul tema.Romizi ha deciso di spacchettare l’impegno sulla mobilità. A Merli resta la viabilità sul fronte della progettazione (mantiene tradizionale Personale); mentre Romizi avoca a sé l’impegno sul Pums. Che significa un rapporto diretto con la Regione per quando riguarda il tema dei trasporti, su tutto quello del trasporto pubblico locale e la gara per il servizio autobus e i fondi destinati al minimetrò. C’è la promessa della giunta Tesei di far recuperare a Perugia il milione e mezzo che la giunta Marini aveva tagliato per la mobilità alternativa.Deleghe più pesanti anche per Clara Pastorelli (FdI) che a Sport e Commercio aggiungere i rapporti con le città gemelle e per il vice sindaco Gianluca Tuteri (Lega) che avrà anche i rapporti con Azienda ospedaliere e Asl.Romizi dovrebbe chiudere anche per gli incarchi di consigliere delegato entro la fine dell’anno. In ballo i nomi di Massimo Pici (Perugia Civica), Fotinì Giustozzi e Federico Lupatelli (Fdi) e Francesca Renda (Blu).La giunta, intanto, ha prorogato di un mese l’assetto organizzativo dell’Ente. Prima di mettere mano alla riorganizzazione a cui sta lavorando l’assessore Merli c'è da capire come e quando il mobility manager Leonardo Naldini e il dirigente al bilancio, Dante de Paolis, approderanno in Regione.