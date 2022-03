Rogo Ferrocart, la beffa dall’impianto antincendio acqua sull'olio che bruciava

TERNI L’acqua fuoriuscita dall’impianto antincendio doveva spegnere le fiamme, invece le ha alimentate a dismisura, provocando il vasto rogo che ha divorato il 20 febbraio scorso la Ferrocart di Maratta, specializzata nel riciclo e recupero di rifiuti. La pioggia artificiale ha raggiunto il serbatoio pieno d’olio che alimenta una pressa idraulica che stava bruciando, come sono bruciate trecento tonnellate di materiale e scarti di lavorazione: plastica, carta, materiale tessile e ingombranti. Un rogo che ha provocato una nube nera visibile da chilometri di distanza, un forte odore di plastica bruciata, e soprattutto, lo sprigionamento di diossine che si sono posate sulla parte nord della città. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Camilla Coraggio, e portate avanti dai carabinieri forestali e dal nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, stanno andando nella direzione della pista dell’accidentalità. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interno dei quattro giorni precedenti l’evento, da queste sarebbe stato possibile definire con certezza l’orario in cui è divampato lentamente l’incendio: alle 15.40. Un mini focolaio partito per auto combustione da un cumulo di plastica “sporca”, quando sul posto non c’era nessuno. Infatti il piazzale che ospita la parte dei rifiuti che finisce in discarica ad Orvieto, viene pulito e bagnato tutti i giorni, ad eccezione proprio della domenica. E l’ultima operazione di bonifica era stata fatta sabato 19 febbraio alle ore 12. Esclusa la pista dolosa, ora la procura sta invece posizionando la lente d’ingrandimento sul rispetto di tutte le normative, sempre più stringenti, sulla sicurezza in vigore con il decreto del Governo del luglio scorso, che regolamenta l’attività delle aziende che si occupano della gestione dei rifiuti. Gli addetti della Ferrocart provvedono sistematicamente a selezionare i rifiuti della raccolta differenziata, separando anche la plastica e metalli recuperabili da tutto ciò che è inutile ai fini del riciclo e che, a volte, i cittadini smaltiscono in modo non corretto. Un cumulo di materiali che l’azienda è costretta a conferire in discarica e che lascia nel piazzale, e l’innesco si nascondeva proprio in quel cumulo. Sfortunatamente, le fiamme hanno poi raggiunto la pressa ed il serbatoio di olio, l’acqua avrebbe poi provocato di conseguenza una reazione micidiale.

Di diverso spessore le indagini sull’incendio nella ditta di autotrasporti Medei, in zona Polymer, scoppiato otto giorni dopo, affidate al nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Bruciati, oltre a bancali di legno, materiale plastico, anche parte dei capannoni dell’azienda, per una superficie molto ampia. Il modello di diffusione degli inquinanti, elaborato da Arpa, ha mostrato un’area di ricaduta che si è orientata dal punto dell’incendio verso Ponte San Lorenzo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi in merito alle cause delle fiamme, che sono divampate nei pressi del muro di cinta dell’azienda. Anche, in questo caso la svolta potrebbe venire dalle immagini degli impianti di video sorveglianza che si trovano nei pressi della ditta di autotrasporti coinvolta.



