Rocca Ripesena di Orvieto. Il "Paese delle Rose" ospita la seconda edizione di "Per esserci"

Si snodano tra arte, tecnologia e ambiente i “Percorsi” scelti come tema della seconda edizione di “Per Esserci”, il festival organizzato dall’A.Ge – Associazioni Genitori Orvieto con il patrocinio del comune di Orvieto e la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi", Fidapa Bpw Italy – Sezione di Orvieto, e il sostegno del Gal Trasimeno-Orvietano.



Dal 19 al 21 maggio numerosi gli appuntamenti tra conferenze, mostre, degustazioni e momenti di approfondimento che avranno come luogo centrale Rocca Ripesena - “Il Paese delle Rose” - ma anche altre location del centro storico di Orvieto.



Si comincia venerdì 19 maggio, alle 11 all’auditorium della Fondazione Cro, con la conferenza della storica dell’arte Ida Panicelli su “I Demiurghi: la potenza creatrice e l’intelligenza artificiale nell’arte” mentre nel pomeriggio, alle 15.30 alla biblioteca comunale di Orvieto, sarà inaugurata la mostra fotografica “Nyc a Orvieto” di Maria Cox, a cura di Martina Dal Savio, che mette in mostra una serie di immagini scattate sulle metropolitane di New York abbinate alla musica di Walter Branchi. Il musicista, scrittore ed esperto di rose sarà tra i protagonisti anche degli appuntamenti che seguiranno l’apertura istituzionale del festival con i saluti della sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, della presidente di AGe, Monia Pieroni, il presidente del Gal Trasimeno-Orvietano, Gionni Moscetti, e della presidente Fidapa Bpw Italy Distretto Centro, Anna Maria Turchetti.



Le sale espositive ospiteranno anche il progetto fotografico e il documentario “Arctic Vision” di Isacco Emiliani che alle 21.30 accompagnerà la presentazione del libro d’arte “Ottantuno” dedicato ai grandi alberi incontrati in sette anni di cammino notturni.



Tra gli appuntamenti principali di sabato 20 maggio, alle 10.30 alla Sala Digipass della biblioteca, la tavola rotonda “Tecnologia e ambiente: interconnessioni” alla quale parteciperanno tra gli altri la presidente nazionale di AGe, Claudia Di Pasquale, la giornalista d’inchiesta Stefania Divertito, e gli economisti dell’ambiente Daniele Giustozzi e Lorenzo Ricci.

Nel pomeriggio, alle 18 nel giardino delle rose a Rocca Ripesena, la singolare “Cerimonia del tè di Primavera Cha No Yu” a cura del Centro Urasenke di Roma mentre in serata, alle 20.30, pizza nello storico forno della rupe del Paese delle Rose e la musica dei “Lucy and Warlus”.

La mattina di domenica 21 maggio sarà invece principalmente dedicata ai percorsi nella natura. Dopo la colazione nel roseto, a partire dalle 9, si terranno “Il senso liberato – Passeggiata d’ascolto e di olfazione”, un ascolto camminato a cura di Michela Mollia e Andrea Graziani, e partirà un percorso a piedi di sette chilometri organizzato da Orvieto Trekking. Dalle 10 alle 16 in programma anche un’immersione forestale conosciuta come “bagno di bosco” organizzata dalla Fidapa. Nel pomeriggio, a partire dalle 15 sempre a Rocca Ripesena, i protagonisti saranno i più piccoli con “Tutti in pista”, un laboratorio di circo aperto ai bambini di 4 anni a cura della Scuola di circo di Orvieto, “La naturalezza della gratitudine”, letture ad alta voce a cura di InFolio, “Laboratorio di odori e olfazioni” a cura di Andrea Graziani, i Laboratori di ascolto di Leonardo Zaccone, “Di colore in fiore”, il laboratorio artistico della coop Il Quadrifoglio, e “Swap Party”, il mercatino dello scambio e del riuso organizzato da CicloStile Orvieto. Il finale della manifestazione sarà affidato, infine, alla musica dei “Cherries on a swing set” alle 18.30.



Per raggiungere più facilmente Rocca Ripesena, nel pomeriggio di sabato e per l’intera giornata di domenica è stato organizzato un servizio di navetta gratuito che partirà dal parcheggio dell’Oasi dei Discepoli.

Il programma completo della manifestazione.