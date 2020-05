PERUGIA Roberto Carraresi è il presidente regionale della Fit, la Federazione italiana tennis. Seimila tesserati, 54 affiliazioni, impianti in ogni angolo della regione, il tasso di rischio più basso (0,1 su una scala di 5) di ogni sport certificato per conto del Coni dal Politecnico di Torino, ma le racchette restano ferme fino al primo giugno. Presidente Carraresi, dovevate ripartire per primi e invece?

«Invece, a parte i giocatori di interesse nazionale e quelli di prima e seconda categoria, è ancora tutto fermo. Tante illusioni, magari ci si può riuscire il 18. Ma fino a che non lo vedo scritto in un decreto non ci credo. Di parole, ministro Spadafora compreso, ne abbiamo sentite tante».

Circoli significano custodi, maestri, insegnanti di educazione fisica, istruttori. Quanta gente con il tennis, lavora in Umbria?

«Tra custodi dei campi, maestri, insegnanti di educazione fisica, istruttori credo che possiamo dire che almeno duecento famiglie nella nostra regione possono vivere di questo sport. E tengo fuori i gestori dei circoli».

Lezioni, tornei, scuole tennis, facciamo due conti su quanto pesa il tennis in Umbria da un punto di vista economico?

«Facciamoli a spanne. Un circolo normale può muovere anche 150mila euro l’anno. I più grandi possono anche toccare i 400. Se dico che il movimento stretto, senza l’indotto di quello che c’è in un circolo, arriva a muovere 4 milioni non credo di esagerare».

Intorno a un circolo ormai, c’ è un po’ di tutto. Anche quello ha un peso.

«Pensate che ci sono società di burraco, per dirne una, che hanno sede nei circoli. L’estate ci sono le piscine e lì si dà lavoro ai bagnini o i centri estivi in cui non ci sono solo le racchette. Eppoi i bar, i ristoranti. Male che va anche il circolo più piccolo ha un distributore di bevande. Senza dimenticare gli impiegati di segreteria che nei circoli maggiori significano stipendi».

Presidente, torniamo allo sport. Adesso chi gioca in Umbria?

«Meno di cento atletiNovanta giocatori di seconda categoria, più quelli di interesse nazionale e dei centri periferici di allenamento. Che arrivano al campo in tuta, c’è il custode che apre, si allenano e poi vanno via senza fare la doccia. Una goccia nel nostro mare».

Eppure il vostro è lo sport più sicuro.

«Infatti. Pensate un campo di 750 metri quadrati in cui giocano due persone divise da una rete. Facciamo che non si giochi il doppio. Si può arrivare, addirittura, a segnare le singole palline. Tre io e tre il mio avversario e ognuno raccoglie solo la propria per rigiocarla. Con il guanto nella mano che non tiene la racchetta. Giusto per dire della parte che si vede in campo, senza andare a scomodare il protocollo delle regole per giocare in modo sicuro».

Quindi la ripartenza sarebbe semplice?

«Sicuramente non complessa. Certo non si potranno utilizzare i campi con l’intensità di prima, ma credo che metà utilizzo orario, tra un’accortezza e l’altra, sia possibile. Non è il massimo, ma sarebbe una ripartenza decisiva. Anche perché c’è il rischio che i circoli più piccoli non riaprano più»

Presidente, avete chiesto alla Regione di pensare anche allo sport, a voi del tennis, per ripartire prima?

«Sì, ho già scritto una lettera alla presidente Donatella Tesei. E un’altra sta partendo in queste ore. Ci sono Regioni che hanno dato il via libera alla racchetta. Il Veneto ha aperto a tutti gli agonisti; mentre da lunedì è aperto a tutti in Sardegna, Sicilia e Abruzzo. Con vantaggi importanti sulla salute dei praticanti. Ecco perché chiediamo all’Umbria di tenerci in considerazione».

