PERUGIA - La prima notte all'Arena, quella di venerdì 12, è iniziata con il pubblico di Uj spiazzato dalla pioggia: cade leggera e insistente, con metà del pubblico che si rifugia sotto portici e ripari di fortuna, mentre altri restano in platea aprendo i loro ombrelli. Sul palco sale per il primo set Robben Ford, chitarrista americano classe '51 vincitore di cinque Grammy che porta in Italia il suo "Purple House Tour". I quattro sul palco, due chitarre basso e batteria, spingono subito sul gas e aprono con "Good Times" che sembra un inno scaccia-pioggia.

, Ford sfoggia il suo incerto ma comprensibile italiano e brano dopo brano il pubblico inizia a riempire ogni spazio vuoto. Un sussulto quando l'artista di Woodlake annuncia: . Chissà quanti tra gli appassionati di blues accorsi a Perugia per l'evento di stasera erano presenti a uno dei tanti live che "The King" ha regalato al pubblico di Uj (nel 1982, 1993, 2004, 2009 e 2011) e nel sentirlo nominare l'applauso scatta spontaneo. Ma stasera sul palco il protagonista è Ford e, con maestria, riesce a conquistare la piena attenzione del pubblico grazie a raffinati fraseggi e groove elettrizzanti. Del resto da quel tour al fianco di Miles Davis, era il 1986, di musica sotto le sue dita ne è passata un'infinità.

Dopo l'intricata "Cannonball Shuffle" che strappa applausi in vari passaggi, è "Crazy For My Baby" che sembra lanciare la volata verso un finale tutto-ritmo e buona parte del pubblico inizia a seguire il tempo con mani e piedi. Però Ford ha voglia di "pettinare" la sua chitarra e con essa le orecchie del pubblico, che lo segue verso un finale di fraseggi appassionati e ballate blues capaci di toccare il cuore. Come nella miglior tradizione fusion, Robben Ford a Umbria Jazz ricorda che nella musica è facile annullare le distanze.

