Rivoluzione digitale: a Piediluco il manifesto programmatico, a Terni esperti a confronto su dati e smart city

Un manifesto programmatico e un confronto con i tecnici sui per governare una smart city. Ha preso il via a Terni la due giorni di lavoro tra Lazio e Umbria per l’apertura del Digital meet 2022, il più grande e diffuso festival italiano sull’alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, che si svolgerà dal 18 al 23 ottobre con eventi in presenza e da remoto in tutta Italia. Redatto il "Manifesto di Piediluco", un documento con le linee programmatiche per sostenere la trasformazione digitale del Paese, agendo sulla diffusione delle tecnologie e sullo sviluppo delle competenze digitali per tutte le fasce della popolazione. Una proposta da sottoporre alle attuali amministrazioni locali e al futuro governo nazionale.

A seguire, nella sala conferenze della Fondazione Carit, la tavola rotonda intitolata “I dati per governare le Smart City”, a cui hanno preso parte Luigi Carlini, presidente della Fondazione Carit, il sindaco Leonardo Latini, Riccardo Morelli, presidente della sezione di Terni di Confindustria Umbria, Michele Fioroni, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Innovazione e Digitale, Paolo Ghezzi, direttore generale InfoCamere Scpa, Paolo Gubitta, direttore scientifico Osservatorio professioni digitali, Alessandro Sperduti, professore di Intelligenza Artificiale, Università di Padova, con le conclusioni affidate a Gianni Potti, presidente Fondazione Comunica e Founder Digital meet.

“La digitalizzazione nella pubblica amministrazione - ha detto il sindaco Latini - è il mezzo per cambiare l’approccio nell’erogazione di servizi per i cittadini, analizzando e adoperando i dati per governare la trasformazione in corso e non subirla passivamente. Per governare una smart city servono strumenti e il giusto approccio per mettere a sistema dati e informazioni che se analizzati correttamente danno l’occasione di individuare gli obiettivi da raggiungere nel futuro più prossimo”.



Per Luigi Carlini: “il tema del digitale si appresta a coinvolgere sempre più aspetti della nostra vita quotidiana, e il premio Nobel assegnato di recente agli studi sui computer quantistici va proprio in questa direzione. Lo sviluppo delle tecnologie digitali e la conseguente declinazione a favore delle imprese e delle famiglie permetteranno di ottenere vantaggi considerevoli per svariati settori della società. Tra questi settori non deve mancare assolutamente il territorio, inteso come comunità di territorio. È proprio questo uno degli aspetti che più interessa la Fondazione Carit, ossia la possibilità di utilizzare tecnologie all’avanguardia non solo per l’avanzamento tecnologico di aziende leader del settore, ma anche per le piccole e medie Imprese, per gli enti locali e di conseguenza per l’intera comunità di cittadini. Lo spirito di questa iniziativa sta proprio in questa prospettiva”.



Dalla tavola rotonda è emerso in modo sempre più evidente come la digital transformation, assieme ai fondi del Pnrr, può trasformare i piccoli borghi e le città intermedie in luoghi appetibili per le famiglie e i giovani.

“Non servono interventi spot - ha concluso Gianni Potti, founder di Digital meet - È necessaria banda ultra larga, data center e che i dati siano integrati tra di loro, che vengano in sostanza letti e messi insieme. Così si ricavano le informazioni che vanno a costruire una strategia per la città, soprattutto quello che serve ai piccoli centri è un progetto dove il sistema del traffico, i parchi la sicurezza, la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico siano tutti integrati tra di loro. Si ricavano così informazioni che vanno a costruire una strategia per la città. Come il cruscotto di un’auto che quando si accende ci dà tutte le informazioni sul nostro veicolo, noi possiamo avere tutte le informazioni sulle nostre città. In queste condizioni il decisore politico può fare delle scelte ragionate sul futuro del proprio Comune".