Rivincita Narni, Giorgione in città reinterpreta i sapori medievali

Un amico di vecchia data è atteso domani sera, domenica 15 settembre, alle 20, per uno degli eventi che costellano le giornate della «Rivincita» a Narni; Giorgio Barchiesi, meglio conosciuto come Giorgione, uno dei protagonisti di Gambero Rosso Channel, è alla sua quarta partecipazione alla Corsa all’Anello, e si dice «molto contento di tornare a Narni, la mia città di adozione dove ho sempre ricevuto affetto e calore». Quest’anno farà parte di un cooking show con sfida a colpi di mestoli con tanto di degustazione finale al Giardino dei Semplici di Palazzo dei Priori. Il titolo dello show è «Uno chef alla tavola di Mastro Martino da Como» e Giorgione reinterpreterà i sapori e i profumi medievali proprio di Mastro Martino in chiave contemporanea. La giuria dell’evento, organizzato con la collaborazione del ristorante Hora Media e l’azienda agricola Marchesi Ruffo, sarà formata eccezionalmente dal pubblico che, degustando le pietanze nella versione medievale e in quella moderna, decreterà il vincitore; tuttavia i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione (al numero 3401580325).