Ultimo aggiornamento: 18:00

NARNI «Una gioia unica che ripaga tutti gli sforzi» secondo il capo priore di Mezule Cesare Antonini: dopo sei anni l’anello d’argento è tornato al terziere bianconero, che ha avuto la rivincita sul terziere Fraporta, vincitore dello scorso maggio. Continua Antonini: «Tra osterie ed eventi abbiamo lavorato tantissimo, ma divertendoci. È un progetto basato sui giovani che ha richiesto decisioni durissime e investimenti: la sconfitta non avrebbe cambiato nulla, ma la vittoria appaga, e crea entusiasmo in vista di maggio. A livello personale è una soddisfazione pazzesca», conclude, senza dimenticare il gruppo «fantastico» con il quale sono stati affrontati cambiamenti e scelte. La soddisfazione, infatti, è grande anche in scuderia, dove Simone Galletti e Federico Minestrini, i responsabili, sottolineano il grande lavoro svolto per cercare di riuscire a dare il massimo e ringraziano i cavalieri (Concetti, Finestra e Santirosi) insieme a tutti coloro che frequentano la scuderia. Il proposito adesso è di sicuro quello di non mollare la presa, preparandosi per il 2020.