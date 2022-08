Ritrovato l'anziano scomparso dalla propria abitazione di Porano. Sta bene

E' stato ritrovato non lontano da casa e in buone condizioni di salute Pasquale Baciarello, l'84enne residente a Porano che nel primo pomeriggio di domenica 14 agosto si era allontanato dalla propria abitazione di Largo Cavalieri di Vittorio Veneto.

L'uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato ritrovato in un frantoio che si trova non lontano dalla propria casa.

Del ritrovamento dell'anziano ne ha data immediata notizia, sempre via social così come aveva fatto per l'appello a segnalarne la presenza o l'avvistamento, il sindaco di Porano, Marco Conticelli.