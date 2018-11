Valnerina, due ristoranti si contendono i clienti: il questore li chiude alla 12esima lite pubblica

Ultimo aggiornamento: 18:16

PERUGIA - Il questore di Perugia ha disposto la chiusura per dieci giorni di due ristoranti della Valnerina: in tre anni 12 interventi dei carabinieri per liti tra i gestori all’esterno dei locali in concorrenza per la clientela. La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Perugia, su proposta della Compagnia Carabinieri di Norcia, ha disposto la sospensione della licenza per due ristoranti della Valnerina. Per un periodo di dieci giorni, non vi si potrà svolgere alcuna attività per motivi di sicurezza pubblica, ai sensi dell’art 100 del Tulps. Il provvedimento, disposto dal Questore, è motivato innanzitutto dalla circostanza che in tre anni, i Carabinieri sono intervenuti in almeno 12 episodi di lite tra il personale addetto ai due esercizi, a causa dell’acerrima concorrenza tra i due ristoranti, aventi una vicinanza tale da sembrare quasi un unico locale.Tali episodi - riferisce una nota della questura - sono spesso sfociati anche in litigi con percosse, lesioni e danneggiamenti. I due esercizi erano persino giunti a ingaggiare, all’esterno dei ristoranti, dei collaboratori che, lungi dal limitarsi a pubblicizzare il locale, svolgevano un’attività che spesso sfociava in azioni pressanti volte ad infastidire ed imbarazzare i rispettivi clienti e turisti che si trovavano a transitare nel centro storico, e si è concretizzata anche attraverso un’insana competizione sfociata in litigi e serie turbative dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.