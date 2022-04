Venerdì 15 Aprile 2022, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 08:26

PERUGIA - Rimborsi chilometrici, sponsorizzazioni, spese per ristoranti e pure in viaggio in Romania per tre persone per un totale di quasi 38mila euro, pagati con i soldi dell'Ambito territoriale di Caccia Perugia 1 senza valide giustificazioni. E che per questo ora Quartilio Ciofini, già presidente dell'Atc, e i revisori dei conti Gianni Scalamonti, Guido Savini e Francesco Maria Perrotta, dovranno restituire all'ente.

Lo ha stabilito la Corte dei conti che ha condannato i quattro al pagamento anche di quasi 1.700 euro di spese di giudizio. Il procedimento contabile arriva a sentenza, dopo che il tribunale penale aveva archiviato le accuse di peculato, dopo le indagini della guardia di finanza che aveva sottolineato «esborsi illeciti – riassumono i giudici -, riferibili a comportamenti protratti nel periodo compreso tra gli anni 2008-2013». La difesa di Ciofini (a cui la procura imputava il 70 per cento della responsabilità), con gli avvocati Nicola Di Mario e Michele Nannarone, ha ribadito non solo l'utilizzo dei fondi per le attività dell'ente ma anche la mancanza di condotte penalmente rilevanti, ma la Corte di conti ha ravvisato comunque l'esistenza del danno erariale, pur riducendo l'iniziale richiesta della procura di oltre 42mila euro. «In ordine alla riconducibilità di parte delle spese rimborsate, di per sé non illegittime, agli scopi istituzionali – si legge nella sentenza - induce il collegio a disporre la rideterminazione dell'elemento oggettivo di danno nella misura del dieci per cento dell'importo richiesto, danno in effetto quantificato nella somma di 37.837,62 euro». Per cui Ciofini è stato condannato a restituire 26.486,33 euro e gli altri tre il dieci per cento ciascuno del danno, parti a 3.783,77 euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.