Terni, Fratelli d'Italia: «Class action completamente gratuita per ristoratori e baristi»

La crisi dei ristoranti è profonda e dura da troppo tempi: da Fratelli d’Italia una class action a sostegno di ristoranti e bar.

«Prima costretti a spendere per poter ospitare clienti, sia pure in numero ridotto, e poi costretti a chiudere.

Una vera mazzata sulla categoria alla quale tende una mano Fratelli d’Italia con la proposta di una class action.

Iniziativa alla quale potranno aderire i ristoratori e tutte le attività di somministrazioni di cibi e bevande come pub, osterie, bar», scrive la sezione ternana di Fdi.

Questa la procedura: «Basta mandare una mail a sosristoranti.fdi@fratelli-italia.it in cui l’esercente riferisce la volontà di aderire. Successivamente verrà inviata una mail con le istruzioni utili per procedere alla vera e propria azione giudiziale. La scadenza è stata fissata entro il 15 febbraio e servirà una serie di documenti fondamentali per poter cercare di pretendere giustizia».

«Va detto che la mancanza di anche solo uno dei documenti, o un vizio negli stessi, comporta l'esclusione automatica. Il termine è tassativo. Difatti, una volta scaduto, si procederà alla notifica dell’atto e quindi non potranno essere aggiunte altre parti in causa», specificano da Fratelli d'Italia.

In caso di accoglimento, verrà corrisposta a titolo di indennizzo una somma come eventualmente disporrà il Giudice.

«E’ anche importante sapere – afferma Paolo Pistoli Alunni, segretario provinciale di Fratelli d’Italia - che dall’iniziativa proposta da Fratelli d’Italia è sempre possibile recedere: basterà mandare una pec in cui l’esercente che ha partecipato all’azione giudiziale dichiara di volervi rinunciare. Punto e basta».

Il tutto, va sottolineato ancora, a titolo completamente gratuito per quanti aderiranno. Nel caso in cui la causa non venisse accolta, non si dovrà corrispondere alcunchè neppure a titolo di spese legali o di soccombenza.



