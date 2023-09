TERNI Nelle stanze della caserma di via Radice si lavora a ritmo serrato. L'obiettivo è chiudere in tempi brevi la delicatissima indagine sull'esplosiva seduta del consiglio comunale del 28 agosto. Un'inchiesta che ad oggi vede iscritti nel registro degli indagati il sindaco, Stefano Bandecchi, e i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Marco Cecconi e Orlando Masselli, Nessuno dei tre ha ricevuto avvisi di garanzia. Di fronte agli investigatori dell'arma continuano a sfilare i testimoni oculari della tormentata seduta del consesso cittadino. Sentiti dai militari, su delega della procura ternana, anche i vigili urbani che quella mattina erano in aula. Furono loro a intervenire e bloccare il sindaco che, durante un'accesa discussione, tentava di avvicinarsi con tono poco amichevole al consigliere Cecconi. Dall'aula di palazzo Spada la vicenda aveva preso la strada degli uffici delle forze dell'ordine. Al termine dei lavori Cecconi e Masselli avevano raggiunto la caserma dei carabinieri per presentare un esposto contro Bandecchi. Le carte erano finite dritte in procura, con il procuratore, Liguori e il pm, Stramaglia, che avevano aperto un fascicolo a carico del sindaco con le ipotesi di reato di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. La contromossa di Bandecchi non si era fatta attendere. Lui era andato in questura per denunciare Cecconi e Masselli per interruzione di pubblico servizio. Inevitabile anche in questo caso l'immediata apertura di un fascicolo in procura, con l'iscrizione nel registro degli indagati dei due consiglieri di Fratelli d'Italia. Le indagini che la procura ha delegato ai carabinieri si concentrano sulle immagini della seduta choc del consiglio comunale. Quei filmati, da giorni passati al setaccio dagli investigatori del comando stazione di Terni, raccontano molto di quello che è successo nell'aula consiliare in una torrida mattina di fine agosto. Sotto la lente anche le parole del sindaco nei confronti degli agenti della polizia locale che erano in aula, anch'esse immortalate nei filmati che i carabinieri hanno acquisito subito dopo il primo esposto. La certezza è che le carte d'indagine che stanno mettendo insieme i carabinieri nel giro di pochi giorni torneranno nelle stanze di palazzo Gazzoli. Solo a quel punto Liguori e Stramaglia tireranno le somme dell'inchiesta esplosa durante una seduta del consiglio comunale che, stando alle previsioni, doveva filare liscia come l'olio. Al vaglio della procura di Roma la denuncia che Stefano Bandecchi ha presentato in questura a Terni per le minacce di morte del 25 luglio a Roma, quando un uomo gli aveva bussato sul finestrino con una pistola "invitandolo" a dimettersi da sindaco di Terni e a smettere di fare politica se voleva salvare la pelle.