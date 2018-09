CANNARA- Per la maxi-rissa fra una ventina di giovanissimi nella notte fra sabato e domenica della scorsa settimana a Cannara, nei pressi di un pub temporaneo allestito per la Festa della cipolla, ma fuori dall'rea della festa. sei i ragazzi denunciati dalla polizia, due i feriti, entrambi minorenni (uno 30 giorni di prognosi per la frattura, in più punti, della mandibola e l'altro 15 giorni di prognosi per contusioni al volto e all'occhio).

L'allarme è stato dato dagli addetti alla sicurezza dell'organizzazione, il cui intervento ha posto fine alle violenze. Tutti i partecipanti sono fuggiti e all'arrivo della polizia sono stati rintracciati solo i due feriti, di 17 anni, uno residente a Bastia Umbra, noto alle forze di polizia per aver preso parte ad una rissa verificatasi a gennaio scorso ad Assisi, e l'altro perugino e incensurato.

Le successive indagini, svolte dalla polizia con la collaborazione di polizia municipale e carabinieri, hanno portato all'identificazione di altri quattro ragazzi presumibilmente coinvolti nella rissa.

Due fratelli romeni, maggiorenni e incensurati, sono stati denunciati per rissa aggravata. I due feriti sono stati

denunciati alla procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Perugia, perché compartecipi nel reato di rissa aggravata. L'ulteriore attività investigativa ha poi portato all'identificazione di altri due giovani: un 16enne residente a Cannara incensurato e un 18enne residente a Trevi, già noto alle forze di polizia, per i quali è scattata la medesima denuncia per rissa aggravata. Gli accertamenti per risalire all'individuazione di altri responsabili sono ancora in corso.

