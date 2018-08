TERNI La Corte federale d’appello ha rigettato il ricorso presentato dalla Ternana Calcio insieme ad altre squadre e la Figc contro la decisione del Tribunale federale nazionale di riammettere il Novara fra le squadre che hanno diritto al ripescaggio in serie B. Per le Fere rimane il Collegio di garanzia del Coni. Anche se dopodomani dovrebbero essere comunicate ufficialmente le squadre ripescate in serie B. La speranza rimane per la posizione del Catania, ancora in bilico.

Un un ripescaggio che il 12 luglio sembrava scontato, riallontanato con la sentenza con la quale il Tribunale federale ha accolto il ricorso del Novara e fatto togliere la regola che vieta i ripescaggi a società punite negli ultimi anni con penalizzazioni per illeciti amministrativi,

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:22



