RipartiAMO dalLA BANDA. Concerto della Filarmonica "Luigi Mancinelli" di Orvieto

Dopo due anni di interruzione forzata dei concerti in piazza, la Filarmonica "Mancinelli" di Orvieto riprende ad esibirsi tra la gente e per la gente. Lo farà sabato 9 Luglio alle ore 21 in piazza della Repubblica con il concerto “RipartiAMO dalLA BANDA” a significare l’amore del pubblico che, in moltissimi anni di storia, ha sempre accompagnato la banda cittadina dimostrando affetto e partecipazione.

Diretta dal Maestro, Lamberto Ladi, la Banda della città di Orvieto riprenderà dunque il filo del tradizionale concerto estivo che da sempre mette in luce le qualità di una tra le più antiche realtà culturali di Orvieto, con un ampio repertorio che ripercorrerà proprio la storia musicale della Filarmonica "Mancinelli".

L’iniziativa è sostenuta dal Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, con il supporto dell’Opera del Duomo, la vicinanza di Fattoria Tellus e Famiglia Cotarella, e la collaborazione della Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto.

Ad accompagnare la Filarmonica in questo percorso di tradizione e innovazione musicale sarà l’attore Marco Presciuttini. Ma la grande sorpresa della serata sarà la prima uscita ufficiale della Banda Giovanile “SaràBanda” che dopo varie partecipazioni ad importanti eventi, come Umbria Jazz 4 Kids, ora è pronta per aprire il concerto della Filarmonica "Luigi Mancinelli".

I giovani bandisti del primo e secondo corso del progetto SaràBanda rappresentano una realtà viva che riunisce oltre 40 alunni delle scuole cittadine, vero e proprio patrimonio di speranze musicali che fanno della Filarmonica Mancinelli di Orvieto uno dei punti di riferimento regionale e nazionale della didattica musicale bandistica.

Il concerto “RipartiAMO dalLA BANDA” è anche l’occasione per onorare il centenario Mancinelliano del 2021 e quello dell’intitolazione del Teatro cittadino ai Fratelli Mancinelli che si celebra quest’anno.

In programma due brani di Luigi Mancinelli rielaborati per banda dal Maestro Carlo Pirola (ex docente di strumentazione per banda con indirizzo in direzione e composizione per orchestra di fiati presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano) e dedicati alla Filarmonica Mancinelli e al suo presidente Massimo Ciotti.