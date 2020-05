Ripartenza Grifo, ora ci sono anche le date: recuperare 5 punti in 45 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Che non sarà una passeggiata lo si è capito. Magari non si è capito altrettanto bene che, in caso di ripartenza, sarà una corsa a ostacoli senza riprendere fiato. Perché i club di B nel corso dell’ultima assemblea di Lega avrebbero anche ipotizzato una data per la ripresa del campionato, di cui ci sono ancora da disputare una partita in sospeso (Ascoli-Cremonese) e le ultime dieci giornate più eventuali play-off e playout. La data è quella del 20 giugno. Se davvero si dovesse ripartire quel giorno con la 10ª giornata del girone di ritorno rimasta in sospeso (nel caso il Perugia sarebbe impegnato sul campo dell’Ascoli), il programma sarebbe di chiudere tutto entro due mesi, intorno al 20 agosto. Come dire che si dovrebbero giocare almeno due turni alla settimana e per di più nei giorni più caldi dell’anno. Roba tosta, sarebbe necessaria una preparazione adeguata quando invece le squadre, nella migliore delle ipotesi, ripartiranno dopo due mesi e mezzo, un periodo ancora più lungo di una pausa estiva. E sempre nella migliore delle ipotesi le squadre di B avranno a disposizione una ventina di giorni per prepararsi in sedute di squadra tra l’altro pesantemente condizionate dalle direttive del protocollo sanitario. Il Perugia insomma, se davvero vuole coltivare ambizioni importanti come dichiarato all’unisono dai giocatori, dovrà compiere un’impresa senza precedenti per recuperare i 5 punti (in classifica ne hanno 36) che li dividono dal primo posto utile per i play-off occupato dal Chievo a quota 41. L’impressione è che non saranno sufficienti nemmeno i 5 cambi a disposizione dei tecnici, regola sperimentale introdotta ‘ad hoc’, per evitare che le partite finiscano con crampi e gambe all’aria. Ma tant’è. Intanto i grifoni hanno effettuato test sierologici e visite e ricominciato a correre, da domani saranno di nuovo al Curi per continuare le sedute individuali. Ma siamo ancora nel campo delle ipotesi, nulla è stato deciso e la ripartenza del Calcio è tutt’altro che scontata. Quella della B anche di meno, considerando che oltre all’andamento dei contagi sarà determinante una revisione in senso meno stringente del protocollo sanitario ipotizzato per le sedute di allenamento collettive. Le difficoltà sono legate al maxi-ritiro, alla responsabilità in capo ai medici sociali e alla quarantena di due settimane obbligatoria per tutta la squadra in caso di una positività. Nel giro di una decina di giorni dovrebbe arrivare la decisione, intanto mercoledì il Consiglio Federale dirà una parola importante, probabilmente anche sulla possibile riforma che porterebbe la B a 40 squadre dal prossimo anno in onore ad una nuova sostenibilità dei costi.