Terni, riparte la manutenzione del verde: pronto l'esercito dei volontari

Primi effetti della ripresa. Si potrà tornare a prendersi cura del verde in quei parchi e in quelle aree gestite dai cittadini grazie a patti di collaborazione stabiliti con il Comune di Terni.Lo sblocco a questo capitolo del lockdown è arrivato lunedì scorso, 14 aprile. In ogni area verde cittadina i volontari potranno tornare a lavorare muniti di dispositivi di sicurezza e rispettando la distanza di un metro tra le persone. Non ci potranno essere più di tre addetti a turno anche se si lavora su aree di grandi dimensioni. A partire dai prossimi giorni si procederà quindi con la sistemazione delle area verde dell’Ex Sice a Campomicciolo, dell’aiuola al centro di piazza dell’Olmo, del parco di Campomaggiore e dell’area esterna al centro Palmetta, per citare alcune delle aree verdi più grandi per cui sono stati stabiliti patti di collaborazione.E per il verde cittadino di cui non si prendono cura i volontari?Grazie al clima di questi giorni l’erba ha raggiunto altezze da savana anche nelle aiuole spartitraffico e lungo i marciapiedi, sia in centro che nelle periferie cittadine. Si sta predisponendo il ritorno al lavoro per sistemare anche queste aree verdi più o meno grandi.Da palazzo Spada fanno sapere che si sta lavorando per predisporre sistemi di monitoraggio e di adeguamento alle nuove regole per far ripartire i lavori anche nelle aree pubbliche.Si potranno tornare a sistemare anche le rotonde spartitraffico date in gestione a sponsor privati.