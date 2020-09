Moto Gp, al Gran Premio di San Marino Danilo Petrucci cerca il primo acuto di stagione

TERNI Riparte in questo fine settimana il Campionato Mondiale della Moto Gp e la kermesse iridata approda in Italia, sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino e della Riviera Adriatica che si disputa domenica. E' la tappa del riscatto per il pilota ternano della Ducati Danilo Petrucci, che deve togliersi di dosso la delusione per i primi appuntamenti in cui non è riuscito ad esprimersi sui livellii che lo hanno reso celebre. “Sicuramente non sono soddisfatto del mio campionato fino ad oggi - dichiara Danilo alla vigilia della conferenza stampa ufficiale di presentazione del Gran Premio - e queste due settimane di pausa mi hanno permesso di rilassarmi e di ritrovare la serenità e la concentrazione giuste per affrontare i prossimi weekend di gara. C'è però una caratteristica tecnica del circuito che mi fa bene sperare per il Gran Premio di Misano - prosegue fiducioso Petrux - Il circuito di Misano infatti è stato riasfaltato e le nuove condizioni potrebbero rivelarsi un fattore a mio favore, visto che lo scorso anno ho invece faticato molto a causa dello scarso grip. Non vedo l’ora di tornare sulla mia moto sulla nostra pista di casa” conclude Petrucci. Il ducatista ternano che ora è quattordicesimo nella classifica del Mondiale e che a Misano vanta un precedente molto positivo rappresentato dal secondo posto che acciuffò nel 2017 alla guida della Ducati del Team Pramac scenderà in pista questo venerdì, 11 settembre, a partire dalle 9. 55 per la prima sessione di prove libere, e domenica 13 settembre sarà al via per la gara da correre sulla distanza di 27 giri.

