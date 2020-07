Rigenerazione urbana, l'assessore Agabiti: quasi 7 milioni di euro per i Comuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Quasi 7 milioni di euro per finanziare interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana dei comuni umbri attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione», lo annuncia l’assessore regionale al Bilancio, alla Programmazione comunitaria e alla Riqualificazione urbana, Paola Agabiti. I beneficiari della misura sono i Comuni umbri, ad esclusione di quelli ricompresi nell’Agenda Urbana, nelle Aree Interne, nell’ITI Trasimeno. Potrà essere finanziato un unico progetto per Comune per un importo massimo pari a 300 mila euro, nel caso di realtà sopra i 20 mila abitanti, e 181 mila euro per quelle con popolazione sotto i 20 mila. Inoltre, 17 mila euro saranno suddivisi tra i Comuni per la realizzazione di tabelle e targhe permanenti relative ai dettagli degli interventi e dell’impiego dei fondi Fsc.«A seguito della definizione della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale si è concluso un articolato iter procedurale, le risorse – sottolinea l’assessore Agabiti - vengono ora messe a disposizione dei Comuni che potranno portare avanti i progetti per valorizzare il patrimonio di cui dispongono, per una sempre maggiore e migliore fruizione da parte dei cittadini».