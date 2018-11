© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI La segnalazione è arrivata da un poliziotto, che, libero dal servizio, ha notato un cittadino straniero che mostrava un coltello ad una negoziante, mentre chiedeva l’elemosina a Borgo Rivo. La suadra volante è arrivata immediatamente e lo ha portato in Questura per accertamenti: 41enne, cittadino nigeriano, in attesa degli esiti del ricorso presentato al rifiuto del permesso di soggiorno per protezione internazionale. L’uomo è stato denunciato per porto illegale d’arma e il coltello è stato sequestrato. Mentre poco dopo due ragazze sono state fermate all’uscita di un ipermercato, dopo che gli addetti alla vigilanza aveva chiamato gli agenti perché allertati dal loro comportamento sospetto. Le giovani avevano oltrepassato le casse dopo aver pagato due bevande, ma nelle borse gli agenti hanno trovato prodotti per l’igiene personale e capi di abbigliamento per oltre 130 euro.Dal controllo al terminale è emerso che si trattava di una cittadina ucraina di 20 anni, incensurata e di un’italiana di 18, residente in provincia di Terni e già nota alle forze dell’ordine. Sono state denunciate per furto in concorso, la merce – è stata restituita al negozio.