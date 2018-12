Riforma Adisu, raffica di critiche dal sindacato studentesco Udu e anche dal M5S

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - E' fuoco di fila da fronti opposti sulla riforma dell'Agenzia per il diritto allo studio preparata dalla Regione. Le nuove norme sono parte della “legge Omnibus”, uno degli atti della manovra di bilancio della Regione che l’Aula di Palazzo Cesaroni discuterà giovedì 20 dicembre.«Con la riforma l'amministratore unico dell'Adisu cambierebbe la natura del suo ruolo per diventare un direttore generale, con almeno 5 anni di esperienza dirigenziale e con la retribuzione di un dirigente regionale che prenderebbe, con poca coerenza con gli ultimi tagli avvenuti, circa il triplo di quanto prende ora un amministratore unico. Come Sinistra Universitaria - UdU Perugia ci troviamo nettamente in disaccordo. Questa modifica comporterebbe una grande perdita di autonomia da parte dell'ente del diritto allo studio, il quale non avrebbe più nessun tipo di forza nelle contrattazioni politiche necessarie al lavoro politico e amministrativo, ciò renderebbe le attività dell'ente meri tecnicismi di applicazione delle volontà della Regione: fare dell'ente al diritto allo studio una semplice appendice della Regione non è accettabile».Un riforma retrograda per il coordinatore della Sinistra Universitaria UdU Perugia Lorenzo Gennari."Siamo stati totalmente spiazzati da tale proposta - aggiunge Angela De Nicola, Garante dello Studente - giunta a noi per vie informali e senza che i rappresentanti siano stati ufficialmente avvertiti. È l'ennesima dimostrazione della poca considerazione che noi studenti abbiamo, da un po' di tempo a questa parte, nelle scelte politiche di Adisu e Regione».: «Il tema comune della legge Omnibus quest’anno sembra essere la creazione delle basi per poter assumere personale in enti partecipati dalla Regione... l’amministratore unico di Adisu viene trasformato in direttore generale, con identiche funzioni ma un trattamento economico che passerebbe da 50mila a 150mila euro annui. Inoltre viene ampliata la platea di enti pubblici da cui Adisu può comandare personale»