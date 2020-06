Rifiuti pericolosi e pezzi di bagni: sequestrata maxi discarica abusiva. Il proprietario rischia 2 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Rifiuti speciali, pericolosi, materiale da demolizione, tavole di legno, tubi, polistirolo, pezzi di bagni e scarti edili. Ecco cos'hanno trovato in alcuni terreni trasformati in una discarica i finanzieri del Comando provinciale di Perugia: l'area - per un totale di quattromila metri metri - è stata sequestrata e il titolare della società proprietaria dei terreni su cui venivano impropriamente stoccati e abbandonati i più disparati materiali è stato denunciato.Il Nucleo Mobile della Compagnia di Perugia, dopo avere scoperto la discarica abusiva nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, ha infatti individuato il proprietario del terreno, intestato a una società di compravendita immobiliare. Così i militari, in collaborazione con l’Arpa e i vigili del fuoco, hanno approfondito l’esame del luogo e, grazie ad un escavatore, hanno potuto meglio appurare lo stato di degrado in cui versava il terreno. A detta del proprietario, parte dei rifiuti sarebbe stata abbandonata a sua insaputa. L’uomo è stato denunciato per avere abbandonato rifiuti speciali, reato previsto dal Codice dell’ambiente”, e ora rischia fino a 2 anni di arresto e 26mila euro di ammenda.