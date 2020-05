«L'adeguamento tariffario è l'unica soluzione, la ricapitalizzazione sposterebbe solo il problema più in là». Mirko Menecali, presidente dell'Asm, non ha dubbi. La Grenen Asm si salva solo se l'Auri (l'agenzia unica regionale dei rifiuti e dell'idrico) modificherà la tariffa di conferimento dell'organico nel biodigestore di Nera Montoro. «Rispetto agli impianti presenti in Umbria, quello di Terni è l'unico che si trova sotto la soglia dei cento euro», dice il presidente Menecali. Conti alla mano, l'adeguamento dovrebbe arrivare almeno a 117 euro per tonnellata, al contrario degli 85 euro attuali. «Non vedo perché l'Auri non debba adeguare la tariffa» osserva il presidente Menecali. Il rischio da scongiurare è quello di mandare in tilt i conti della differenziata. Conti che rischiano di schizzare alle stelle se i Comuni che oggi conferiscono a Nera Montoro l'organico dovessero trovare un'alternativa, sapendo che sul mercato privato lo smaltimento arriva a 140 euro a tonnellata per gli impianti del centro Italia. Spesa a cui si dovranno aggiungere i costi di trasporto, destinati a lievitare rispetto alla comodità di avere «un impianto sotto casa», per dirla con le parole del sindaco di Narni, Francesco De Rebotti. «Dobbiamo difendere questo impianto perché è strategico per l'Umbria e per il comprensorio di Narni, Amelia e Terni in particolare». Linea difensiva che anche il presidente Menecali condivide. «Impianto che porta valore aggiunto al sistema della raccolta differenziata che in questi anni è aumentata. Un fatto positivo che però ha avuto come riflesso la produzione di più organico conferito a Nera Montoro. Per questo l'adeguamento è necessario e utile per l'Umbria in generale».

