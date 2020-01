Rifiuti, i giudici salvano 200mila bollette dagli aumenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il Consiglio di Stato, quinta sezione, evita la stangata (aumenti ipotizzati tra il 5 e l’8 per cento) sui rifiuti per i circa 200mila utenti del Perugino.La sentenza pubblicata giovedì cancella il ricorso al Tar che aveva premiato Gest, Gesenu e Tsa a cui dovevano essere riconosciuti ulteriori extracosti legati alla crisi degli impianti che ha costretto una larga fetta dell’Umbria a portare i rifiuti fuori regione. I viaggi della Forsu, la frazione organica del secco residuo, sono stati la spina nel fianco delle amministrazioni del Sub ambito 2 e anche della Regione per il lungo periodo in cui è stata bloccata la discarica di Borgogiglione che non ha più potuto ricevere i rifiuti.Una partita in totale da sei milioni di euro. Circa la metà erano stati già riconosciuti da Auri, per l’altra metà, di fatto, Gest, Gesenu e Tsa avevano vinto al Tar e la spada di Damocle di un esborso di altri tre milioni, euro più euro meno, era concreto.Fino a che la Quinta sezione del Consiglio di Stato presieduta da Giuseppe Severini(consigliere estensore Valerio Perotti) non ha ribaltato la partita. Innanzitutto accogliendo le doglienza dell’Auri sul fatto che non è il giudice amministrativo a cui dovevano rivolgersi Gest, Gesenu e Tsa per fra valoare le proprie ragioni impugnando gli atti dell’Auri a cui hanno dato sponda i Comuni di Perugia e Magione. In una curiosa sfida tra gli azionisti di Gesenu e Tsa contro le società partecipate che sotto le insigne di Gest (in Ati c’è anche Eco Cave) hanno vinto l’appaltone da un miliardo per la gestione dei rifiuti nel comprensorio del Perugino. Per Auri il problema extracosti è da legarsi alle capacità gestionali delle società che operano sul territorio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.Una partita delicatissima e durissima che ha visto anni di braccio di ferro e non solo di guerre a colpi di carte bollate. Il Consiglio di Stato ha annullato, come richiesto da Auri, la sentenza del Tar per difetto di giurisdizione. Se le società che gestiscono il servizio dei rifiuti nel Sub Ambito 2 vogliono tenere aperta la vertenza dovranno rivolgersi al giudice ordinario. Strada che potrebbe essere imboccata vista l’alta tensione che c’è sempre stata sulla partita degli extra costi. Una partita che va in soffitta, al di là delle sentenze, per quanto riguarda l’anno in corso visto che il nuovo corsodell’Auri, quello guidato dal sindaco di Todi Antonino Ruggiano, ha trovato la quadra per fare in modo che l’Umbra sia autonoma sul fronte della gestione dei rifiuti in caso di emergenza, cioè in caso di impianti di un sub ambito (dalle discariche agli impianti di selezione e pretrattamento) non possano per un periodo di tempo adempiere ai propri compiti.L’intervento del Consiglio di Stato evita l’amara stangata, ma sulla partita delle bollette c’è tutto aperto il nuovo sistema di calcolo dell’Arera per cui c’è tempo fino ad aprile per mettersi in linea con le nuove norme.