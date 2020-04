Gli incivili non solo resistono, ma sono capaci anche di aggiornarsi. In tempi di Covid-19 non basta gettare in terra più il classico pezzo di carta, magari accompagnato dalla bottiglia di vetro dal pacchetto di sigarette. Adesso il campionario del lanci del rifiuto dal finestrino dell'auto, magari pure in corsa, si aggiorna. Tempi che vivi immondizia che raccogli. Questo dovranno pensare gli operatori dell'Asm alle prese con lo spazzamento delle strade, considerando quello che si vede in giro. In particolare, decine di guanti buttati agli angoli della strade. E tra via Piana dei Greci e via Di Vittorio c'è l'imbarazzo della scelta per forma e colori dei guanti che si trovano in terra. Più difficile trovare le mascherine, ma con un pò di impegno, tra i rovi e l'erba alta si vedono anche quelle, In particolare il ribattezzato panno swiffer, la mascherina donata dal Comune agli ultra sessantacinquenni. Quasi sempre, questi rifiuti speciali, si ritrovano in prossimità degli incroci, segno che la pausa al semaforo è l'occasione migliore per aprire il finestrino e gettare dall'auto il guanto, magari appena indossato per fare la spesa. Troppo difficile tenerlo fino al prossimo bidone o cestino. Più facile gettarlo dove capita. Tanto che sarà mai, solo un pezzo di plastica potenzialmente contaminato da un virus che è anche letale.



Ultimo aggiornamento: 15:21

